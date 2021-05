Sú knižní turistickí sprievodcovia už len prežitok?

Papierová kniha ako turistický sprievodca alebo smartfón a v ňom google mapa, či špeciálna turistická appka? V kamarátom sme diskutovali, či ľudia dnes ešte používajú knižných sprievodcov, alebo majú všetko v mobile.

Za mňa jednoznačne knižný sprievodca, hoci pri sebe mám aj smartfón. Áno, je pohodlnejší, ľahko sa v ňom orientuje, ponúka množstvo iných funkcionalít...no verím, že knižní turistickí sprievodcovia sú stále žiadaní a obľúbení. Majú svoje čaro. A ďalší pre mňa dôležitý argument – ak už vyrazím do prírody, vyčistiť si hlavu, oddýchnuť si, snažím sa mobil využívať čo najmenej. Idem za tichom, pokojom a krásnymi scenériami. Takže aspoň na chvíľu si chcem spraviť digitálny detox.

Turistickí sprievodcovia

Našu diskusiu rozbehli dvaja noví sprievodcovia po Malých Karpatoch: juh okolo Bratislavy a sever v okolí Trnavy. Malé knižky, ktoré sa naozaj zmestia do každého batoha. K nim mapa, podrobná v mierke 1:50 000 a musím priznať, že do papierovej mapy sa dívam radšej ako do tej na displeji.

Tie knižky vydáva DAJAMA, ktorá myslím nemá na našom trhu konkurenciu. A robí neuveriteľne záslužnú prácu. V rámci viacerých edícií spracúva jednotlivé mestá a regióny Slovenska a približuje ich históriu a súčasnosť. Už v roku 2001 odštartovali edíciu S batohom po Slovensku, v ktorej doteraz vyšlo 17 kníh ako Západné Tatry, Slovenský raj, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Slovenský kras, Štiavnické vrchy, či Pieniny.

V roku 2020 vyšlo v treťom doplnenom a prepracovanom vydaní 6 titulov a teraz pribudli ďalšie dva: Malé Karpaty – juh a Malé Karpaty – sever. Ich obsah tvoria najzaujímavejšie pešie trasy s niektorými podrobnejšie spracovanými turistickými cieľmi.

Malé Karpaty – JUH a SEVER

Ak sa radi túlate Malými Karpatmi, určite vyskúšajte tieto knižky. V tej južnej 20 najkrajších túr v okolí Bratislavy, na juhu Malých Karpát, spolu s výrezmi máp, profilom trás a tipmi a zaujímavosťami na trasách.

Napríklad K hradu Devín, Okolo Devínskej kobyly, Nivou Moravy, K vojenským bunkrom, Na Kačín, Račianskym modrým okruhom, Na Pajštún, či Hrebeňom Malých Karpát.

V druhej knižke Malé Karpaty - sever ďalších 20 krásnych trás v okolí Trnavy, v oblasti strednej a severnej časti Malých Karpát, ktorá sa tiahne severozápadne od Trnavy v smere juhozápad – severovýchod.

A tam trasy ako Na Červený Kameň, Plaveckým krasom, Okolo Bradla, Na Veľkú Homoľu, Okolo Sološnice, Naprieč Malými Karpatmi alebo Na Tisové skaly.

Nie. radšej knihu!

Takíto knižní sprievodcovia majú podľa mňa viacero bonusov. Sú prehľadné, ponúkajú všetky informácie o profile, časových rozvrhoch, prevýšení, mapové výrezy, k tomu tipy a zaujímavosti na trasách. To by som musel v smartfóne hľadať a vedieť, čo hľadám.

Tu mi to ponúkne niekto, kto sa naozaj vyzná. Autormi sú totiž známi autori, fotografi a najmä vášniví cestovatelia. Daniel Kollár a Ján Lacika. „Všetky odporúčané trasy sme spracovali na základe osobných skúseností našich autorov a spolupracovníkov, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať,“ tvrdí Daniel Kollár, ktorý sa propagácii Slovenska a turistiky venuje desiatky rokov.

Dokonca dávajú príležitosť spolupodieľať sa na vylepšovaní tých knižiek. Niektoré veci sa menia, takže čitatelia a turisti môžu poslať spresnenie do ich vydavateľstva – zmenu v značkovaní, prístupe, čokoľvek... a oni to pridajú do ďalšieho vydania. Skvelé!